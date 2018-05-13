Налоговый кодекс: народное обсуждение ненародных налогов…

Известный американский политик Бенджамин Франклин еще более двух столетий назад верно подметил, что законам слишком мягким редко повинуются, а законы слишком суровые редко приводятся в исполнение. Об этом стоит помнить и современным украинским законодателям. В нашем случае речь пойдет о Налоговом кодексе, из проекта которого, с учетом запала в котором проходит принятие документа, в итоге могут исключить очень важные нормы. Нормы, требующие тщательной, но жизненно необходимой доработки, заменив их «легенькими» предложениями «от народа» или якобы "от народа". Сыграв на «всеукраинском обсуждении», власть снова окунет страну в фискальный кризис…

В стараниях и заботе…

«Старания» руководства Украины вполне объяснимы – времени на трезвую разработку кодекса нет. МВФ, который протянул очередной спасательный круг, и использование которого нашими верхами до сих пор остается загадкой, торопит с выполнением обещанного взамен выделенных средств. Власть меняет правила для бизнеса в надежде сократить дефицит бюджета, но создается впечатление, что просто кое-кто самоутверждается в могуществе. Чтобы разобраться с угрозами возникновения новой волны кризиса, махрового процветания коррупции и в целом прогнивания системы, стоит заглянуть в текст проекта Налогового кодекса (НК), совершенно абстрагируясь от творцов-экспериментаторов, прислушиваясь к крику бизнеса, которому и придется выживать в новых фискальных рамках. Ну, или тисках - кому как больше нравится...

Причем, нездоровый ажиотаж вокруг НК подогревался самой властью, которая не раскрывала «налоговые сюрпризы» вплоть до рассмотрения документа в Верховной Раде в первом чтении, которое состоялось в июне 2010 года. После «парламентского» действа предприниматели ужаснулись, осознав близость к реализации, к примеру, таких одиозных норм, как, в частности, по налогам на прибыль и добавленную стоимость. «Существующий вариант Налогового кодекса усиливает налоговое и административное давление на бизнес и поэтому требует серьезных дополнений и изменений», - поспешила успокоить украинцев первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова. Об этом не раз заявлял и сам гарант. «Все нормы, сдерживающие развитие предпринимательства в Украине, будут отброшены», - заверил Виктор Янукович.

Конечно, хочется поверить обещаниям, но сдерживает порыв недавняя печальная история, когда нам с оглядкой на процветающую дружбу с Россией обещали не поднимать цену на газ в обмен на продление аренды базы ЧФ РФ в Крыму. Но чем все обернулось?..

Между тем, в результате бурной критики после «пробного шара» кодекс покатился на доработку. Полтора месяца понадобилось на оформление уступок бизнесу, намека на что не было в первом варианте НК. Третьего августа обновленный документ представили на суд общественности. В течение последнего знойного летнего месяца в разных городах страны проводились публичные слушания, собирались мнения и замечания граждан. Причем, претензии к кодексу росли как снежный ком. Они звучали в ходе всевозможных официальных «круглых столов», "горячих линий" и интернет-форумов. Одно смущает, как нужно постараться, что бы все учесть. И насколько реально в такие краткие сроки не просто собрать воедино все пожелания-замечания, но и попробовать оценить и проанализировать их, да еще и включить в проект документа. Тому, кто реально проведет такую работу, впору памятник поставить?..

Налоги от власти и претензии от бизнеса

Основные предложения бизнеса касаются НДС и налога на прибыль, и так называемого единого налога, который, скорее всего, прекратит действие. Проблему существования «серых» предпринимателей - плательщиков единого налога правительство пытается разрешить путем ограничения количества видов деятельности, которые могут подпадать под данную статью, а также сокращением объема допустимой суммы выручки. Во время всенародного обсуждения кодекса бизнес не раз обращался в Минфин и ГНАУ с просьбой увеличить последний показатель. Посмотрим, что выйдет на практике…

Между тем, Кабмин «проигнорировал» давно наболевшие вопросы малого бизнеса, в частности, рыночников. К примеру, нет в кодексе конкретики в отношении рыночного сбора, или же обязательного наличия кассовых аппаратов. Громкие прошлогодние заявления о необходимости изменений в данной сфере потрясли воздух, и все на этом.

И еще. Бизнес просил ввести ответственность государства за невыполнение обязательств, вплоть до внедрения механизма начисления пени на просрочку с возмещением НДС. Отметим, со стороны власти данная инициатива была поддержана. Но это только поддержка, а будет ли черным по белому выписано…

Предприниматели акцентировали неразбериху в системе администрирования портового сбора, предлагали отменить налогообложение судна заграничного фрахта.

Кроме прочего, бизнес просил уточнить нормы налоговых перечислений в бюджет, урегулировать вопрос фискальных проверок, упростить администрирование налога с доходов физлиц (по месту уплаты, а не регистрации).

Что касается налоговых каникул, то их предлагается внедрять не только в отношении новосозданных предприятий, но и действующих, которые обновляют основные фонды и внедряют энергосберегающие технологии.

Относительно поддержки населения, то Минфин предлагал ввести социальную льготу на каждого ребенка в семье с тремя детьми и более, сократить ставку налога на дивиденды, отменить пошлину на ввоз в Украину предметов искусства.

Еще предприниматели просили утвердить анализирование регуляторного влияния проекта НК на экономику сроком хотя бы год. Но год, честно говоря, - не показатель действия отдельных довольно радикальных норм кодекса…

Обошли вниманием разработчики Налогового кодекса и игорный бизнес. Вопрос остается нерешенным. Да и действительно, зачем сейчас наводить порядок в данной сфере, если уже более года по всей Украине действуют полулегальные интернет-казино, клубы и т.п. Полулегальные потому, что все они, как подсказывает практика, находятся под «крышей» правоохранительных органов, по-другому работать не смогли бы. Если у кого-то возникнут сомнения по данному вопросу, могу «прорекламировать» некоторые из таких заведений.

Для простых граждан более животрепещущей темой стал налог на недвижимость - уж очень хочется, чтобы богатые начали делиться с бедными. Виктор Янукович высказал твердую позицию по данному вопросу: налог необходимо вводить. Между тем, в проекте документа, опубликованном 3 августа, данный платеж не числится. (Предполагается облагать дополнительной ставкой недвижимость, исходя из ее площади, учитываться не должны квартиры советских времен площадью до 200 кв. м).

Вот что рассказал по этому поводу СМИ вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Борис Колесников: «Рабочая модель налога на недвижимость на сегодняшний день такова: 40 квадратных метров на человека налогом не облагаются. У нас не так много семей из трех человек, чья квартира больше 120 квадратных метров. На любой лишний метр — 10 гривен налога. Это мягкая ставка».

«Надо привыкнуть к тому, что лишние метры придется оплачивать отдельно от коммунальных платежей. Конечно, этот налог несопоставим с ценами на квартиры, особенно в Киеве. Тем не менее какой-то переходный период должен быть», - считает вице-премьер.

«Что касается сельской местности, то если у вас дом до 200 квадратных метров, то вы не платите ничего. А свыше этого — 10 гривен за каждый метр раз в год», — сообщил вице-премьер.

Касательно налогообложения дачных построек, Борис Колесников сообщил: «Обладатели шести соток с домиком пять на шесть метров не платят вообще ничего. Т.е. дачный домик 30 квадратов на приусадебном участке нельзя прибавить к 120 квадратным метрам квартиры и обложить налогом».

Остается вопрос, неужели данный налог, который напрямую касается именно законодателей и остальных «номенклатурщиков», пропишут такими образом, что увильнуть от него им будет невозможно?

Все будет хорошо? Нет, как обычно...

Как видим, вопросов больше чем ответов. А сроки приема документа поджимают. Но, похоже, власти удастся успеть в срок. По словам премьер-министра Николая Азарова, о чем он заявил 1 сентября, «работа над Налоговым кодексом вступила в завершающую стадию. Правительственная комиссия 31 августа завершила обработку более 5 тысяч предложений».

«Я надеюсь, в один из первых дней (работы сессии парламента - ред.) мы сумеем убедить народных депутатов приступить к рассмотрению этого важнейшего документа», - добавил он.

Премьер в очередной раз заверил, что Кабмин при доработке проекта кодекса руководствовался такими основными принципами, как снижение количества налогов, а также их размеров. Премьер уточнил, что НК будет предусматривать освобождение от налога части прибыли, направляемой на обновление производства, а также впервые вводится норма ускоренной амортизации. «Поэтому, я считаю, что мы должны как можно быстрее принять Налоговый кодекс, чтобы с 1 января эти новые правила игры, стабильные правила игры, абсолютно ясные, ориентированные на существенное ускорение экономического развития, а, соответственно, и социального развития, вступили в силу», - отметил глава правительства.

По мнению партнера юридической компании Arzinger, эксперта по налоговому праву Анны Погребной, сроки принятия документа действительно будут сжаты. Кроме того, скорейшего выполнения данной амбициозной задачи требует Президент.

Согласно украинскому «политменталитету», все внесенные предложения, конечно, учтены не будут, однако на уступки власти все же придется пойти. Кроме того, если налоговая конституция и будет принята в текущем году, она не сможет вступить в силу с начала 2011 года – по законодательству, изменения в налоговую политику должны вноситься более чем за полгода до начала нового налогового отчетного периода. Хотя, и данную норму можно проигнорировать, не впервой…

Юлия Главацкая (УНИАН)