Украинская армия получит почти миллиард гривень на неотложные расходы

Между Министерством обороны и Министерством финансов подписан документ, в соответствии с которым расходы на оборону в 2011 году должны составлять 13,6 миллиардов гривен.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом сказал министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ вчера во время выступления в Национальном университете обороны Украины по случаю Дня знаний и начала нового учебного года.

Он подчеркнул, что сегодня практически решен вопрос о дополнительном финансировании потребностей Вооруженных сил Украины в текущем году на сумму 903 миллиона гривен. По его словам, эти средства будут направлены на решение первоочередных социальных проблем в армии.

Говоря о решении проблем подготовки войск и восстановлении вооружения и военной техники в текущем году, министр обороны сказал, что выделенный ресурс позволит приостановить падение уровня выучки личного состава и поддержать технику в надлежащем состоянии.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, “между Министерством обороны и Минфином подписан документ, по которому расходы на оборону в 2011 году должны составлять 13,6 миллиардов гривен. Эта цифра оптимальна в той ситуации, которая есть в государстве”.

Министр также сообщил о проведении расчетов нужд финансирования ВСУ на 2011-2015 годы.

“Выделение средств в объемах, предложенных Министерством обороны, позволит полностью стабилизировать ситуацию в армии, подготовить основание для ее последующего реформирования и до 2015 года нарастить боеспособность Вооруженных сил до запланированных показателей”, – отметил М.ЕЖЕЛЬ.