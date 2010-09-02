Янукович назначил Гончарука исполнительным секретарем Совета инвесторов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ реорганизовал Консультативный совет по вопросам иностранных инвестиций в Украине в Совет отечественных и зарубежных инвесторов.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В указе отмечается, что совет создается “с целью содействия привлечению и эффективному использованию отечественных и зарубежных инвестиций для обеспечения развития экономики Украины, ускорения ее интеграции в европейскую и мировую экономические системы”.

Указом предусмотрено возложить дополнительно на Консультативный совет по вопросам иностранных инвестиций в Украине задачи по содействию привлечению и эффективному использованию отечественных инвестиций для обеспечения развития экономики Украины.

В связи с этим Консультативный совет по вопросам зарубежных инвестиций переименован в Совет отечественных и зарубежных инвесторов.

В.ЯНУКОВИЧ назначил заместителя главы Администрации Президента Андрея ГОНЧАРУКА исполнительным секретарем Совета отечественных и зарубежных инвесторов, который должен внести в двухнедельный срок предложения по персональному составу совета. Председателем совета является Президент Украины.

Министерству иностранных дел рекомендовано активизировать работу дипломатических представительств Украины за рубежом “относительно формирования положительного международного инвестиционного имиджа Украины, распространения среди представителей иностранных деловых кругов информации о существующих и перспективных инвестиционных проектах в Украине, а также о порядке взаимодействия с органами исполнительной власти Украины в процессе подготовки и реализации таких проектов”.

Кроме того, указом утверждено положение о Совете отечественных и зарубежных инвесторов.

Положением определено, что совет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Он, в соответствии с указом, в частности, способствует определению основных направлений государственной политики по улучшению инвестиционного климата в Украине, привлечению и эффективному использованию отечественных и зарубежных инвестиций для обеспечения развития экономики Украины, ускорению ее интеграции в европейскую и мировую экономические системы. Кроме того, совет готовит предложения по стимулированию инвестиционной деятельности в Украине, в частности с учетом передового отечественного и зарубежного опыта в сфере привлечения инвестиций; анализирует и обобщает проблемы, которые сдерживают инвестирование в экономику Украины, готовит предложения о путях их решения.

Совет также предлагает меры по содействию инвестиционной деятельности, направленной на активизацию выхода отечественных субъектов хозяйствования на международные рынки товаров, капиталов и услуг; способствует формированию привлекательного инвестиционного имиджа Украины.