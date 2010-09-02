Торги по доллару на межбанке открылись повышением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 7,8875/7,8925 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2566/0,2569, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0880/10,0970. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2785/1,2787 (среда – 1,2701/1,2703).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.