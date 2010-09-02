Банковская процентная маржа упала до 3,6 п.п.

Национальный банк Украины констатирует снижение банковской процентной маржи в июле по сравнению с июнем 2010 года с 4,4 процентного пункта до 3,6 п.п. Об этом говорится в Бюллетене НБУ, обнародованном на сайте ведомства. «По причине опережающего снижения средней стоимости кредитов по сравнению со стоимостью депозитов процентная маржа банков в июле по сравнению с июнем уменьшилась до 3,6 процентного пункта, что было существенно ниже, чем в декабре в 2009 года (5,4 процентного пункта)», – говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, в июле т.г. процентная ставка по депозитам снизилась на

0,3 п.п. – до 9,1% годовых. В частности в национальной валюте стоимость депозитов уменьшилась на 0,5 п.п. – до 9,8% годовых, в иностранной – на 0,4 п.п., до 7,6% годовых.

По информации НБУ, средневзвешенная процентная ставка по кредитам, без учета овердрафта, в июле т.г. снизилась на 1,1 п.п. – до 12,7% годовых. Такая ситуация, среди прочего, сложилась благодаря продолжающемуся росту депозитной базы и достаточному уровню временно свободной ликвидности, а также снижению стоимости кредитов на межбанковском рынке (с 2,5% до 1,8% годовых).