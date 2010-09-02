S&P повысила рейтинг «Альфа-Банка»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам ПАО «Альфа-Банк» (Киев) со «стабильного» на «позитивный» и повысила рейтинг по национальной шкале с «uaBB-» до «uaBB».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно были подтверждены кредитные рейтинги контрагента — долгосрочный «ССС+» и краткосрочный «С».

«Пересмотр прогноза обусловлен улучшением показателей ликвидности банка вследствие притока клиентских депозитов, устойчивости положения на рынке и недавнего повышения капитализации на фоне постепенной стабилизации экономики Украины», — сообщила кредитный аналитик Standard & Poor’s Мария МАЛЮКОВА.

При этом отмечается, что рейтинги по-прежнему сдерживаются низкими качеством активов и прибыльностью банка.

Также указывается, что обмен еврооблигаций в августе 2009 г. с продлением сроков погашения до июля 2012 г. привели к сокращению выплат по обязательствам в иностранной валюте в краткосрочном периоде: срок первого ежеквартального амортизационного платежа по облигациям в размере 105 млн. долл. наступает в октябре 2010 г. «Запасы ликвидности банка достаточны для погашения долга. Кроме того, банк имеет дополнительные источники финансирования. Несмотря на то, что банк может удовлетворить краткосрочные потребности в ликвидности, мы не настолько уверены в его долгосрочной ликвидности и устойчивости фондирования», - говорится в сообщении S&P.

Рейтинговое агентство отмечает, что качество активов банка, которое ухудшилось вследствие спада в банковском секторе и экономике в 2009 г., по-прежнему подвержено риску. Просроченные и реструктурированные кредиты составляют значительную часть кредитного портфеля банка. В то же время сформированные резервы на возможные потери по кредитам покрывают существующие просроченные кредиты. «Мы ожидаем, что объем новых резервов в 2010 г. будет значительно меньше, чем в 2009 г., поскольку пик роста проблемных кредитов, вероятнее всего, уже пройден. Однако сокращение процентной маржи и потребности в резервировании будут по-прежнему оказывать негативное влияние на показатели прибыльности в 2010 г.», - говорят в S&P.

Прогноз «позитивный» отражает мнение рейтингового агентства, что давление рынка на финансовый профиль и бизнес-профиль банка постепенно ослабевает.

При этом S&P рассмотрит возможность позитивного рейтингового действия, если «Альфа-Банк» продемонстрирует долгосрочную устойчивую ликвидность, улучшение показателей качества активов и прибыльности, а также сохранит достаточный уровень капитализации.

Рейтинги будут понижены в случае значительного ухудшения показателей ликвидности, качества активов или капитализации.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 27,167 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,843 млрд. грн., обязательства – 24,037 млрд. грн., капитал банка – 3,716 млрд. грн., собственный капитал – 3,129 млрд. грн.

ПАО «Альфа-Банк» по итогам второго квартала 2010 года получил 0,551 млн. грн. прибыли.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».