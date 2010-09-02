Правительство планирует завтра презентовать СМИ проект Налогового кодекса
Правительство Украины планирует завтра презентовать представителям средств массовой информации доработанный проект Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Кабинета Министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
При этом он выразил уверенность, что государственный бюджет Украины на 2011 год, проект которого Кабмин намерен передать в Верховную Раду до 15 сентября т.г., должен быть принят на базе Налогового кодекса.
«Я убежден, что базироваться он (госбюджет-2011 – УНИАН) должен на Налоговом кодексе, которого до сих пор в стране не было», – сказал Н.АЗАРОВ.
Он подчеркнул, что подготовленный проект Налогового кодекса обсуждался экспертами, представителями общественности и участниками рынка – обработано более 5 тыс. предложений и замечаний. «В результате мы получили компромиссный, на мой взгляд, оптимальный проект», – сказал глава правительства.
Он также отметил, что благодаря принятию Налогового кодекса в стране будет действовать справедливая и либеральная система налогообложения. «Идеология кодекса очень проста. Первое – платить будут все в равных условиях, но меньшие налоги. Второе – большая налоговая нагрузка на богатство и потребление и минимальная – на инновационное развитие отечественной экономики. Сам проект Налогового кодекса – инновационный документ и скачек на высший уровень», – сказал Н.АЗАРОВ.
Он подчеркнул, что согласно проекту Налогового кодекса ставка налога на прибыль сокращается до 19%, нормы ускорения амортизации дают практически налоговые каникулы тем компаниям, которые вкладывают деньги в инновации и технологическую модернизацию, приоритетным отраслям будет предоставлена нулевая ставка налога на прибыль в течение 5 лет. Среди таких приоритетных отраслей Н.АЗАРОВ назвал легкую промышленность и малый бизнес.
Премьер-министр также отметил, что документом предусмотрено автоматическое возмещение НДС и сокращение размера налога до 17% до 2014 года. Также отменяются рыночный и транспортные сборы, налог на рекламу и увеличивается доля поступлений от ряда сборов в местные бюджеты.
«Это даже не капитальный ремонт налоговой системы – это очерчивание абсолютно новой системы, которая будет стимулировать ускоренное развитие Украины и обеспечит выгодную гавань для инвестиций со всего мира», – сказал Н.АЗАРОВ.
Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.
23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.
С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.
ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.
3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовому кур’єрі» для всенародного обсуждения.