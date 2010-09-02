Доллар и евро на межбанке продолжают дорожать

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8875/7,8925, к 12:00 цены выросли до 7,9010/7,9080 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2566/0,2569, к 12:00 цены поднялись до 0,2573/0,2576. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,6705 (-0,0595).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2785/1,2787, а к 12:00 выросли до 1,2816/1,2818. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0880/10,0970, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1255/10,1375.