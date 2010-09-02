S&P повысила кредитный рейтинг «Кредобанка»

Рейтинговая служба Standard & Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг контрагента украинского «Кредобанка» с «ССС+» до «В-», прогноз – «стабильный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно краткосрочный кредитный рейтинг контрагента подтвержден на уровне «С». Рейтинг банка по национальной шкале повышен с «uaВВ-» до «uaВВВ-».

В сообщении указывается, что повышение рейтингов «Кредобанка» отражает улучшение его финансовой устойчивости вследствие усиления прямой текущей поддержки со стороны материнской компании Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. (PKO), владеющей 99,5% его капитала. РКО оказал «Кредобанку» поддержку в форме финансирования и взносов в капитал, а также гарантий по части проблемных кредитов, что частично сглаживает высокие кредитные риски, которым подвергается банк в условиях экономического спада в Украине.

«Мы считаем, что «Кредобанк» является для РКО стратегически важной дочерней компанией ввиду значимости роли Украины в стратегии роста этой группы, интеграции банка в РКО, а также продолжающейся на протяжении ряда лет поддержки, оказываемой «Кредобанку». Поэтому долгосрочный кредитный рейтинг «Кредобанка» на одну ступень выше уровня его собственной кредитоспособности», – говорится в сообщении.

В S&P напомнили, что в 2009 году РКО внес в капитал «Кредобанка» 150 млн. долл. Это улучшило капитализацию банка: по состоянию на 31 декабря 2009 года отношение скорректированного собственного капитала (ССК) к скорректированным активам банка достигало 11,6% против 1,6% годом ранее. На 1 августа 2010 года банк завершил регистрацию увеличения капитала еще на 46 млн. долл.

По информации S&P, финансовая поддержка группы также включает резервную кредитную линию объемом 90 млн. долл. и субординированные кредиты на общую сумму 276 млн. грн. Текущее финансирование со стороны РКО составляет 15% обязательств банка. В июле 2010 года РКО утвердил гарантии на сумму 300 млн. грн. по проблемным кредитам банка; дополнительные гарантии на сумму 500 млн. грн. будут утверждены во втором полугодии 2010 года.

В S&P отмечают, что уровень кредитных рисков, которым подвергается «Кредобанк», существенно возрос в связи с резким ухудшением экономической среды, негативно сказавшимся на качестве его кредитного портфеля.

По данным рейтингового агентства, на 30 июня 2009 года доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банка составила 56%. Резервы на возможные потери по кредитам составляют 31% кредитного портфеля. Для решения проблем, связанных с качеством активов, банк улучшил управление кредитным риском, обратив особое внимание на мониторинг кредитования, взыскание и реструктуризацию кредитов, а также внедрение новой политики андеррайтинга.

«Предоставление гарантий РКО по проблемным кредитам может привести к некоторому сокращению резервов на возможные потери по кредитам и способствовать улучшению показателей прибыльности. Однако мы ожидаем, что показатели прибыльности останутся низкими вследствие снижения чистой процентной маржи и значительного уровня резервирования», – отмечают в S&P.

Также сообщается, что показатели ресурсной базы «Кредобанка» стабилизировались, а также улучшились показатели ликвидности: по состоянию на 30 июня 2010 года денежные средства и краткосрочные инструменты денежного рынка составляли 19,5%. «Кредобанк» не имеет значительных иностранных рыночных заимствований.

S&P сообщает, что прогноз «стабильный» отражает, с одной стороны, поддержку со стороны материнской компании и признаки постепенной стабилизации украинской экономики, с другой – высокий уровень кредитных рисков и низкие показатели прибыльности.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (Львов) создано в 1990 году, на сегодня входит во вторую группу (крупные банки) по классификации Нацбанка Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 5,01 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,468 млрд. грн., обязательства – 4,754 млрд. грн., собственный капитал - 255,74 млн. грн.

По состоянию на 1 августа уставный капитал банка составил 1,919 млрд. грн.

«Кредобанк» по итогам первого полугодия 2010 года получил убыток 353,224 млн. грн.

99,6% акций «Кредобанка» владеет крупнейший польский акционерный банк «Общая сберегательная касса» (PKO BP SA).