Акимова: внешнеторговый блок Минэкономики будет передан МИДу

Внешнеторговый блок Министерства экономики Украины в скором времени планируется перевести в структуру Министерства иностранных дел.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что обсуждение такого изменения в структуре министерств уже состоялось.

«Сейчас этот вопрос в организационном обеспечении... Перераспределение функций в этой части предусмотрено», – сказала И.АКИМОВА.

При этом она подчеркнула, что о создании отдельного министерства, занимающегося внешней торговлей, пока речь не идет.

Как сообщал УНИАН, 19 августа т.г. заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН сказал, что не исключает возможности перевода внешнеторгового блока Министерства экономики в подчинение Министерству иностранных дел. По его словам, такой вариант рассматривается в целях экономизации внешней политики. При этом В.МУНТИЯН отметил, что и Президент Украины, и премьер-министр, и министр иностранных дел ранее заявляли о необходимости увеличения экономической составляющей во внешней политике Украины.

Ранее источник в правительстве сообщил УНИАН, что в подчинение МИДа планируется передать направления, которыми сегодня в Минэкономики занимаются заместители министра Валерий ПЯТНИЦКИЙ, Валерий МУНТИЯН и Василий МАРМАЗОВ.

Напомним, торгово-экономические миссии при посольствах Украины уже переведены из подчинения Минэкономики в подчинение МИДу.