В Кабмине не обсуждался вопрос реформирования Минэкономики – Тигипко

В Кабинете Министров Украины пока не обсуждался вопрос о переводе внешнеторгового блока Министерства экономики в структуру Министерства иностранных дел.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Пока в Кабмине мы этот вопрос не обсуждали», – сказал он.

Вместе с тем, С.ТИГИПКО отметил, что на сегодняшний день торговые представительства при посольствах Украины в других странах переведены из подчинения Минэкономики в подчинение МИДа. «Я думаю, что пока этого достаточно», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА сообщила о том, что внешнеторговый блок Минэкономики будет переведен в структуру МИДа. По ее словам, обсуждение такого изменения в структуре министерств уже состоялось. При этом И.АКИМОВА подчеркнула, что о создании отдельного министерства, занимающегося внешней торговлей, пока речь не идет.