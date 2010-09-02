Украина и Китай договорились об инвестиционных проектах на 4 млрд. долларов

Украина и Китай подписали 13 документов по актуальным вопросам развития политического и экономического сотрудничества.

Сегодня в Пекине представители украинской официальной делегации подписали ряд двусторонних документов.

Среди них, в частности, кроме совместного заявления глав государств относительно всестороннего повышения уровня китайско-украинских отношений, дружбы и сотрудничества, подписаны Основные направления украинско-китайских отношений (дорожная карта) на 2010-2012 гг.

Также Кабинет министров Украины и правительство КНР заключили соглашение о сотрудничестве в области защиты и карантина растений. Кроме этого подписана программа украинско-китайского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2011-2015 годы.

Государственная таможенная служба Украины и Государственная таможенная администрация Китая подписали протокол о взаимной помощи в проверке достоверности задекларированной стоимости товаров.

Также украинское и китайское правительства договорились о предоставлении украинской стороне бесплатной помощи.

Кроме этого, были подписаны еще несколько инвестиционных соглашений относительно развития украинской энергетической сферы.

Инвестпроекты составят около 4 млрд. долл.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и Китай договорились об инвестиционных проектах объемом около 4 млрд. долларов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня практически начата реализация масштабной инвестиционной программы между двумя странами.

«Те соглашения, которые сегодня подписаны, они, по предварительным подсчетам, составляют не менее 4 млрд. долл. Это очень важно для нашей страны. И перспектива развития стратегических отношений между Украиной и Китаем зависит лишь от вопроса небольшого времени», - убежден Президент Украины.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ также отметил важность достигнутых договоренностей с председателем КНР ХУ Цзиньтао о начале проработки нового государственного стратегического соглашения, которое «откроет фактически новый период в отношениях между Украиной и Китаем».