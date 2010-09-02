Минфин завершил выпуск НДС-облигаций. Эмитировано ОВГЗ на 16,4 млрд. грн.

Министерство финансов Украины завершило выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения просроченной задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом заявил сегодня министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО журналистам.

«Мы выпуск завершили. Мы выпустили (НДС-облигаций – УНИАН) на 16,4 млрд. грн.», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины с 2 августа текущего года начало выпуск НДС-облигаций для погашения просроченной задолженности по НДС.

Всего было выпущено четыре транша общим объемом 16,4 млрд. грн.

Ранее сообщалось, что налогоплательщиками было заявлено для возмещения 17,792 млрд. грн.

При этом подчеркивалось, что законность предъявления к возмещению будет дополнительно проверяться.