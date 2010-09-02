Проект бюджета на 2011 год будет подан в парламент своевременно – Ярошенко

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявляет, что проект государственного бюджета на 2011 год будет подан в Верховную Раду своевременно.

Об этом он заявил журналистам в четверг.

«Согласно статье 96 Конституции Украины, мы все сделаем вовремя», - сказал он.

Как сообщалось, согласно Бюджетному кодексу Украины, правительство должно предоставить на рассмотрение в парламент проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.

Справка УНИАН. Согласно ст. 96 Конституции Украины, Государственный бюджет Украины утверждается ежегодно Верховной Радой Украины на период с 1 января по 31 декабря, а при особых обстоятельствах – на иной период.

Кабинет министров Украины не позднее 15 сентября каждого года представляет в Верховную Раду Украины проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год. Вместе с проектом закона представляется доклад о ходе исполнения Государственного бюджета Украины текущего года.