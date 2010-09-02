Украина и Китай до 2012 г достигнут товарооборота в 10 млрд. долл. - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает уверенность, что не позже 2012 года товарооборот между Украиной и Китаем должен возрасти до около 10 млрд. долл.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил по результатам проведения переговоров с председателем КНР ХУ Цзиньтао.

«Не позже 2012 года мы будем иметь товарооборот на уровне не меньше 10 млрд. долл. США», - сказал глава государства. В качестве примера позитивной динамики экономического сотрудничества В.ЯНУКОВИЧ сказал, что уже до конца текущего года товарооборот, в частности с Россией, возрастет до 40 млрд. дол., что по сравнению с прошлым годом больше на 13 млрд. долл.

«Но потенциал развития отношений Украины и Китайской Народной Республики очень большой», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим он отметил, что со стороны китайских государственных и негосударственных учреждений к Украине также есть большой интерес.

«Кстати, так же как и со стороны Украины к Китаю», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что украинская сторона готова в свою очередь принимать участие в реализации перспективных приоритетных проектах на территории самого Китая.

«У нас есть такая возможность и есть такой потенциал. Мы готовы привлечь наши возможности для развития тех регионов Китая, которые сегодня значительно отстают в своем развитии», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.