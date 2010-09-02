НБУ снизил прогноз инфляции по итогам года до 10,5%

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует инфляцию в 2010 году на уровне 10,5%, в 2011 году – 11,2%. Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре (за август), обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«В целом, наши оценки роста потребительской инфляции при продолжении текущей монетарной политики и при выполнении критериев эффективности Международного валютного фонда составляют 10,5% в 2010 г. и 11,2% в 2011 г.», - говорится в макропрогнозе.

В НБУ прогнозируют, что во втором полугодии 2010 года инфляция усилится в связи с повышением административно регулируемых тарифов на 21,2% (в первом полугодии их рост составил 3,3%). Базовая инфляция останется на текущем уровне (7,7% в 2010 году) в результате все еще негативного разрыва ВВП и ревальвации номинального обменного курса.

В 2011 году Нацбанк прогнозирует незначительный рост инфляции (до 11%) по причине низкого урожая зерновых в 2010 году и продолжения процесса повышения административно регулируемых тарифов. При этом, базовая инфляция незначительно повысится в результате постепенного уменьшения негативного разрыва ВВП.

В НБУ считают, что инфляция топлива будет формироваться в соответствии с ожидаемой динамики мировых цен на нефть и увеличением акциза на топливо и будет составлять 11,3% в 2010 г. и 16% в 2011 г.

Справка УНИАН. В Госбюджете на 2010 год заложен показатель инфляции (декабрь к декабрю) на уровне 13,1%.