НБУ повысил прогноз роста экономики в этом году до 4%

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост ВВП в 2010 году на уровне 4%, в 2011 году – 3,7%. Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре (за август 2010), обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Ожидаемая достаточно благоприятная конъюнктура на рынках металлов в конце 2010-го – в 2011 году на фоне проведения структурных реформ, которые декларируются (в частности, относительно постепенного приведения цен на газ к уровню мировых), позволяет ожидать темпы роста ВВП на уровне потенциальных (около 4%). При этом, негативный разрыв ВВП будет сокращаться, что будет требовать активизации инвестиционных процессов», - говорится в макропрогнозе.

В Нацбанке считают, что стимулирование экономики благодаря недооцененному обменному курсу (после девальвации 2008 года) и незначительное возобновление внешнего спроса на черные металлы положительно повлияют на динамику отечественного экспорта в 2011 году (рост на 5,6% в 2010 году и на 5% в 2011 г.).

В 2010 году, по прогнозам НБУ, ожидается незначительный рост импорта в Украину – 3,2%, в основном, за счет постепенного возобновления потребительского спроса. В 2011 году за счет роста внутреннего спроса как потребительского, так и инвестиционного темпы роста импорта ускорятся до 6%.

В результате слабого роста доходов населения и все еще низкой кредитной активности, рост потребления в 2010 году ожидается на уровне всего 2,4%, в значительной степени, в результате ожидания увеличения фискальной нагрузки, что, в свою очередь, будет предопределять высокую склонность к накоплению сбережений. В 2011 году потребление будет расти на 3,5%, что будет создавать основной вклад в динамику экономической активности в целом.

В 2010 году ожидается лишь незначительное возобновление инвестиционной активности - рост составит 1,3%, более сильный инвестиционный процесс ожидается в 2011 г. - 9,5%. При этом, оживление инвестиционных процессов также будет происходить за счет российского капитала вследствие политики правительства, направленной на усиление сотрудничеству с Российской Федерацией.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2010 год рассчитан, исходя из прогнозного показателя роста ВВП на уровне 3,7%, номинального ВВП - 1,083 трлн. грн.