Европейский Центробанк оставил ставку рефинансирования на уровне 1%

Европейский центральный банк оставил ключевую ставку рефинансирования на уровне 1% 15-й месяц подряд, говорится в сообщении ЕЦБ, сообщает k2kapital.

Решение регулятора совпало с прогнозами экспертов. В мае 2009 года ставка была снижена на 0,25% - до 1% годовых.

В последнее время инвесторы, финансисты и обозреватели выражают обеспокоенность в отношении восстановления глобальной экономики на фоне наблюдающихся фактором замедления темпов роста американского ВВП, что может способствовать продлению мер поддержки экономики и финансовой системы Европы.

По словам главы ЕЦБ Жана-Клода Трише (Jean-Claude Trichet), данный вопрос планируется обсудить на сентябрьском заседании ЕЦБ. В прошлом месяце финансист озвучил прогноз устойчивого роста экономик 16 стран еврозоны во II квартале, предупредив, однако, что во второй половине года стоит ждать замедления его темпов.

По итогам II четверти 2010 года ВВП зоны евро вырос на 1% в квартальном исчислении.

В настоящее время продолжается пресс-конференция Трише, на которой, как ожидают аналитики, будет объявлено решение о пролонгации безлимитного кредитования. Кроме того, регулятор может продлить срок проведения аукционов по выдаче кредитов с фиксированной ставкой на неделю, один или три месяца.