Курсы валют НБУ 3 сентября

Официальный курс НБУ 3 сентября100 USD – 789.7800 (2 сентября – 788.6100)100 EUR – 1012.3400 (2 сентября – 1009.4208)10 RUR – 2.5738 (2 сентября – 2.5604) Учетные курсы банковских металлов 3 сентябряза 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-98544.80(2 сентября-98576.25)961 XAG 10 Серебро-1536.12(2 сентября-1535.42)962XPT10 Платина-121468.16(2 сентября-120499.61)964 XPD 10 Палладий-40989.58(2 сентября-40061.39)

Официальный курс НБУ 3 сентября 100 USD – 789.7800 (2 сентября – 788.6100) 100 EUR – 1012.3400 (2 сентября – 1009.4208) 10 RUR – 2.5738 (2 сентября – 2.5604) Учетные курсы банковских металлов 3 сентября за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-98544.80(2 сентября-98576.25) 961 XAG 10 Серебро-1536.12(2 сентября-1535.42) 962XPT10 Платина-121468.16(2 сентября-120499.61) 964 XPD 10 Палладий-40989.58(2 сентября-40061.39)

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