Китай окажет Украине безвозмездную помощь в размере 25 млн. юаней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня в Пекине первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он уточнил, что эти средства (около 4 млн. долларов – УНИАН) будут предоставлены в соответствии с подписанным вчера Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством КНР о предоставлении правительству Украины безвозмездной помощи.

По словам А.КЛЮЕВА, деньги, в частности, пойдут на реализацию нескольких программ Министерства образования и науки Украины.

«Эти средства преимущественно пойдут на развитие школьного образования, в частности, на приобретение компьютеров. Это гуманитарная помощь для Украины», - заметил А.КЛЮЕВ.