Суд ввел процедуру распоряжения имуществом «Кингз Кепитал»

Хозяйственный суд Киева своим определением от 27 июля ввел процедуру распоряжения имуществом должника компании ООО «Кингз Кепитал».

Об этом говорится в сообщении ликвидатора ООО «Кингз Кепитал», опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№162 за 3 сентября).

Согласно сообщению, распорядителем имущества должника назначен Г. СЕРПУТЬКО.

Денежные требования кредиторов принимаются до 4 октября.

Как сообщал УНИАН, в целом, по данным милиции, выявлено около 6 тыс. договоров «Кингз Кепитал» с вкладчиками. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 тыс. грн., самый большой вклад - 555 тыс. грн. В договорах, которые попали к милиции, фигурировали цифры от 30 до 70 тыс. грн.

Столичная милиция 24 ноября 2008 г. задержала руководителя ООО «Кингз Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО.

В марте 2009 г. милиция арестовала имущество финансовой группы «Кингз Кепитал».

В конце августа 2009 г. суд в Киеве освободил А.БАНДУРЧЕНКО из-под стражи под подписку о невыезде.

Гражданин Нигерии Сандей АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особо крупных размерах.

Хозяйственный суд Киева 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингз Кепитал» и открыл ликвидационную процедуру.