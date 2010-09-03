Стельмах заявляет, что в Нацбанке стабильная кадровая ситуация
11:04, 03 сентября 2010Финансы
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Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет, что в НБУ стабильная кадровая ситуация.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Пекине, комментируя недавние кадровые изменения в Нацбанке.
В частности, он оценил назначение Сергея АРБУЗОВА на должность первого заместителя главы Нацбанка вместо Анатолия ШАПОВАЛОВА как «нормальное».
«Они (кадровые изменения - УНИАН) проходят по собственному желанию. У нас самый стабильный в кадровом отношении институт», - заявил В.СТЕЛЬМАХ.
По его словам, кадровые изменения в НБУ происходят только в связи с «повышением или по собственному желанию».
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