Доллар и евро на межбанке продолжают расти

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,8990/7,9080 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2571/0,2573 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1205/10,1350 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2814/1,2816 долл./евро (четверг, 2 сентября, - 1,2785/1,2787 долл./евро).

В четверг, 2 сентября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.