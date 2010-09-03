Задолженность по возмещению НДС составляет 23 млрд. грн. - Акимова

Текущая задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) на сегодня составляет около 23 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА журналистам в пятницу.

При этом она не уточнила объем просроченной задолженности, в свою очередь указав, что Минфин, путем выпуска НДС-облигаций, почти полностью погасил задолженность по возмещению, накопившуюся за предыдущие периоды.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины завершило выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения просроченной задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму на 16,4 млрд. грн., осуществив выпуск четвертого транша 31 августа т.г.

Справка УНИАН. НДС-облигации выпускаются для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Плательщики налога предоставили 2 569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций на общую сумму 17,792 млрд. грн., что составляет 91% от общей суммы налога, который подпадает под оформление возмещения.

Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.