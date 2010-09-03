Азаров обещает «самые низкие налоги в Европе»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам всеукраинского обсуждения новый проект Налогового кодекса был представлен сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам премьера, главный принцип, который заложен в проекте документа, – это либерализация налогового законодательства, а также обязанность для всех налогоплательщиков платить налоги.

«Надо сократить налоговое давление на бизнес и идти по либерализации законодательства, но налоги должны платить все», – сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что согласно новому проекту, в Украине будут установлены, «наверное, самые низкие налоги в Европе». «Ликвидируется значительное количество налогов, которые обременительны с точки зрения администрирования», – сказал глава правительства.

По словам премьера, на первом этапе внедрения нового налогового законодательства прогнозируется уменьшение поступлений налогов в бюджет. В 2011 году правительство планирует увеличить бюджетные поступления и выйти на докризисный уровень объемов экономики. Начиная с 2012 года, Н.АЗАРОВ прогнозирует рост доходов в бюджет, а рост экономики по сравнению с 2008 годом – на уровне 9-10%.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.