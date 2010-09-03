Банк "Надра" возобновил работу на межбанке

Банк "Надра", в котором действует временная администрация, возобновил работу на межбанковском валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

"…В августе 2010 года банк возобновил операции по покупке и продаже валюты в интересах клиентов на межбанковском валютном рынке. Общий объем операций по покупке валюты за месяц превысил 300 млн. грн., операций по продаже – 100 млн. грн.", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составляли 22,852 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,692 млрд. грн., обязательства – 22,37 млрд. грн., собственный капитал –479,257 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» по итогам первого полугодия 2010 года получил прибыль 4,563 млн. грн.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» была введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

В мае 2010 года были сделаны заявления о возможной совместной докапиталаизации банка "Надра" при участии государства и владельца международной холдинговой компании Group DF Дмитрия ФИРТАША.