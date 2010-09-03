Налоговый кодекс: ставка НДС до 2014 года будет уменьшена до 17%

Ставка налога на добавленную стоимость будет поэтапно уменьшена с 20 до 17% до 1 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время официального представления доработанного проекта Налогового кодекса.

Кроме того, сообщил Н.АЗАРОВ, планируется переход на автоматическое возмещение НДС, а также будет восстановлена пеня за несвоевременное возмещение налога со стороны государства.