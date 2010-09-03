Налоговый кодекс: ставка НДС до 2014 года будет уменьшена до 17%
13:59, 03 сентября 2010Финансы
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Ставка налога на добавленную стоимость будет поэтапно уменьшена с 20 до 17% до 1 января 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время официального представления доработанного проекта Налогового кодекса.
Кроме того, сообщил Н.АЗАРОВ, планируется переход на автоматическое возмещение НДС, а также будет восстановлена пеня за несвоевременное возмещение налога со стороны государства.
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