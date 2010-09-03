Проект НК: налог на прибыль будет снижен до 16%

В Украине налог на прибыль будет поэтапно снижен с 25% до 16% в течение 2010-2014 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время официальной презентации доработанного проекта Налогового кодекса.

Кроме того, в Украине будет введена нулевая ставка налога на прибыль для малого бизнеса сроком на 5 лет.

Также правительство намерено ввести десятилетнее льготное налогообложение для предприятий легкой промышленности, чтобы обеспечить их продукцией внутренний рынок и прекратить ввоз в страну секонд-хэнда.

Кроме того, вводится десятилетняя льготная ставка налога на прибыль для отельного бизнеса. Данная ставка будет составлять 0%.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что проектом кодекса будут отменены рыночный и транспортный сборы. Те предприниматели, которые платили рыночный сбор, должны будут перечислять взносы в Пенсионный фонд, а, отменяя транспортный сбор, правительство вводит дополнительную ставку акциза на бензин.

По словам главы правительства, дорогие иномарки и автомобили, которые «много ездят», будут платить больше за бензин, малолитражные автомобили – меньше.

Кроме того, от налога на прибыль будут освобождены средства, которые предприятия будут направлять на модернизацию производства и внедрение новых технологий.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.