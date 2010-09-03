Европа достигла компромисса по новой системе финансового надзора

Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС достигли компромисса относительно новой системы финансового надзора.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соглашение было достигнуто 2 сентября.

“Эта новая архитектура надзора является важным этапом в наших усилиях вынести уроки из кризиса для лучшей защиты нашей экономики и наших граждан в будущем”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка и услуг Мишель БАРНЬЕ.

Новое законодательство, в частности, предусматривает создание Европейского бюро системных рисков, которое будет мониторить и оценивать стабильность финансовой системы в целом.

Кроме того, будет создана Европейская система финансового надзора, которая будет заниматься надзором за отдельными финансовыми институтами и будет состоять из представителей национальных финансовых регуляторов.

В рамках Европейской системы финансового присмотра планируется создать три администрации: Европейскую банковскую администрацию, Европейскую администрацию в сфере страхования и деятельности пенсионных фондов и Европейскую администрацию безопасности и рынков.

В ходе переговоров, продолжавшихся несколько месяцев, одним из спорных был вопрос полномочий этих новых администраций.

В рамках достигнутого компромисса страны - члены Евросоюза добились права на апелляцию решений новых администраций, против чего активно выступали депутаты Европарламента.

Другой вопрос, который вызвал споры, касался того, кто должен возглавлять Европейское бюро системных рисков – председатель Центробанка ЕС, который является основным банком для 16 стран - членов зоны евро, или другой человек.

На переговорах стороны договорились, что председатель Центробанка временно возглавит бюро сроком на 5 лет, после чего будут проведены дополнительные консультации относительно нового председателя.

Стороны также согласились, что чрезвычайное положение в финансовой сфере смогут объявлять только страны-члены. Кроме того, полномочия в регулировании деятельности транснациональных компаний останутся у национальных регуляторов, а не будут переданы новосозданным агентствам.

Также в ходе переговоров договорились, что 4 новых органа - Европейское бюро системных рисков, Европейская банковская администрация, Европейская администрация в сфере страхования и деятельности пенсионных фондов и Европейская администрация безопасности и рынков – будут базироваться не только во Франкфурте, но также в Лондоне и Париже.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия представила проект законодательного пакета по созданию новых органов финансового надзора 23 сентября 2009 года. 2 декабря 2009 года Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС согласовал эти предложения в целом, после чего начались переговоры с Европарламентом.

Предусматривается, что Европейское бюро системных рисков будет мониторить и оценивать стабильность финансовой системы в целом

Три администрации, которые создаются в рамках Европейской системы финансового надзора, должны обеспечивать применение национальными наблюдательными органами стандартов ЕС в своей практике, в частности, путем разработки обязательных технических стандартов, необязательных рекомендаций, которые могут использоваться национальными наблюдательными органами в отдельных случаях. Кроме того, в задачи администраций отнесена координация анализа рисков, участие в работе национальных наблюдательных органов в статусе наблюдателей для выявления возможных несовершенств в применении европейского законодательства, содействие тренингу персонала национальных наблюдательных органов.

Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС планирует утвердить достигнутое согласие относительно новой системы финансового надзора на заседании 7 сентября.

Европарламент также планирует определиться в отношении нового законодательства до конца сентября.

Новые наблюдательные органы могут быть созданы уже с января 2011 года.