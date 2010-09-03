Проект НК: в Украине будет введен 5%-ный налог на проценты по депозитам

В Украине будет введен 5-процетный налог на доход физлиц в виде процентов по депозитам на сумму свыше 200 тыс. грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время официальной презентации доработанного проекта Налогового кодекса.

Кроме того, сообщил Н.АЗАРОВ, вводятся изменения в налогообложении доходов физических лиц. Те граждане, доходы которых составляют меньше 10 минимальных заработных плат, остаются на текущем налогообложении доходов на уровне 15%. Для граждан, доход которых превышает 10 минимальных заработных плат, подоходный налог увеличивается до 17%.

Кроме того, сообщил премьер, новым проектом Налогового кодекса вводится налог на недвижимость. По его словам, «пока что ставка будет мягкая» – не будут облагаться налогом квартиры и дома площадью до 100 кв. м в городе и до 200 кв. м в селах.

Н.АЗАРОВ отметил, что таким образом около 90% украинцев не будут подпадать под данное налогообложение. Те же граждане, которые проживают в квартирах и домах с большей площадью, будут платить по 10 грн. за 1 кв. м в год.