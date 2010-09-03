Доллар и иена более доходны, чем золото в рецессию - эксперт

Доллар, иена и швейцарский франк могут быть более доходными средствами инвестиций, чем золото в случае, если мировая экономика снова скатится в рецессию, заявил в интервью агентству Bloomberg известный экономист, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini), сообщает РИА Новости.

"В случае возникновения второй волны рецессии, увеличивающей нежелание инвесторов прибегать к риску, некоторые активы будут наиболее предпочтительными, и золото является одним из таких активов, - сказал Рубини. - Однако в подобной ситуации у таких активов как доллар, иена и швейцарский франк может оказаться больше потенциала к росту из-за того, что они обладают большей ликвидностью, нежели золото".

Экономист прогнозирует сохранение стоимости золота в районе текущих уровней. "Существуют два события, которые могут привести к росту цен на металл. Первое - это инфляция, но в развитых экономиках инфляции нет, - отметил Рубини. - Вторым фактором для роста цен на золото является риск обвала мировой финансовой системы, но мы сократили этот риск, оказав ей поддержку".

Кроме того, Рубини прогнозирует замедление темпов роста американской экономики во второй половине текущего года, поскольку "попутный ветер стал встречным".

"Процесс создания рабочих мест очень и очень посредственный. Это ощущается как рецессия, хотя на самом деле ее нет", - добавил экономист.

Ранее Рубини, который еще в начале 2007 года предсказал наступление глобального финансового кризиса, выразил мнение, что рост экономики США замедлится во втором полугодии текущего года до 1,5%. Данная цифра может сохраниться и в начале 2011 года, считает он.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.