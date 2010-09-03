Госбюджет-2011 будет разработан на основе нового Налогового кодекса

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что проект государственного бюджета на 2011 год будет разрабатываться на основе новой редакции Налогового кодекса.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Я, как и все члены нашего правительства, нашей фракции, буду настойчиво убеждать Верховную Раду как можно быстрее и тщательнее рассмотреть, принять (Налоговый кодекс), сверстать бюджет на новой налоговой базе, чтобы с 1 января 2011 года заработали новые стимулирующие принципы построения налоговой системы. Это наша принципиальная позиция", - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, премьер предполагает, что в Верховной Раде при обсуждении проекта Налогового кодекса возникнет острая дискуссия по ряду новых норм. "По каждому предложению мы будем беседовать, разговаривать, убеждать, спорить, доказывать, стоять на какой-то принципиальной позиции... Это право Верховной Рады, поскольку конечное решение - за Верховной Радой", - подчеркнул он.

В свою очередь вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО добавил, что в случае, если парламент откажется принимать предложенный правительством проект Налогового кодекса, то проект государственного бюджета без особых сложностей можно будет "пересчитать" по действующей налоговой базе.

"Бюджет на 2011 год будет уже формироваться на базе нового Налогового кодекса, и, собственно говоря, я так понимаю, все уже на это и настраиваются. Министерство финансов сегодня уже начинает готовить... Сразу могу сказать: если будут какие-то проблемы, хотя я уверен, что этого не будет, пересчитать все это на старую налоговую базу никаких проблем нет", - уточнил С.ТИГИПКО журналистам после завершения пресс-конференции.

Справка УНИАН. В соответствии с законодательством, правительство обязано до 15 сентября внести для рассмотрения в Верховную Раду проект государственного бюджета на следующий год. Одновременно с проектом бюджета правительство вносит законодательные инициативы об изменении законодательства о налогообложении.