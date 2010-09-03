Порошенко: прогноз НБУ по инфляции на 2011 г. более реалистичен, чем прогноз КМУ

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает прогноз Нацбанка по инфляции на 2011 год более реалистичным, чем прогноз Кабинета Министров. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Основания для пересмотра показателя инфляции в худшую сторону, к сожалению, присутствуют. Это объективная ситуация на продовольственном рынке в мире, а не только в Украине... Цены на пищевые продукты, на жилищно-коммунальные услуги, другие тарифы, безусловно, повлияют в сторону повышения инфляции», – сказал П.ПОРОШЕНКО. При этом он добавил, что не видит никаких угроз гиперинфляции или каких-либо тенденций угрожающего характера.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обнародовал свой макропрогноз, согласно которому инфляция в Украине в 2010 году ожидается на уровне 10,5% при росте ВВП 4%, в 2011 году – 11,2% и 3,7% соответственно.

В свою очередь, Кабинет Министров Украины ожидает в 2010 году инфляцию на уровне 13,1% при росте ВВП 3,7%, в 2011 году – 8,9% и 4,5% соответственно.

