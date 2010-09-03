Совет НБУ своевременно утвердит Основные принципы денежно-кредитной политики на 2011 г. - Порошенко

Глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО надеется, что Основные принципы денежно-кредитной политики на 2011 год будут утверждены до 15 сентября 2010 года. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

В частности, П.ПОРОШЕНКО сказал: «В связи с тем, что Совет НБУ был реформирован, Президент обновил состав своей квоты в Совете, сегодня обсуждается с председателем (правления НБУ – УНИАН) дата проведения заседания. Но мы настроены на то, чтобы оно было проведено до 15 числа, как предусматривается Бюджетным кодексом».

Как сообщал УНИАН, Совет НБУ до 15 сентября разрабатывает Основные принципы денежно-кредитной политики на следующий год и подает их в Верховную Раду.