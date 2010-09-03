Правительство намерено ввести налог на недвижимость

Правительство намерено внедрить обложение налогом недвижимости площадью более 100 кв. метров в городе и 200 кв. метров в сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, представляя сегодня доработанный проект Налогового кодекса, который предусматривает введение данной нормы.

Согласно проекту кодекса, необлагаемая норма на человека составляет 40 кв. метров или до 100 кв. метров в городе и 200 кв. метров в сельской местности на семью. В случае превышения этой нормы налог составит 10 грн. за квадратный метр в год.