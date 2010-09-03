Азаров: доходы бюджета-2010 уменьшатся на 4 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует снижение доходов в государственный бюджет на 4 млрд. грн. в результате либерализации налога на прибыль.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Уменьшение ставки (налога на прибыль) приведет к потерям бюджета в 4 миллиарда. Большая сумма. Но, скажем, освобождение от налога на прибыль легкой промышленности приведет к потерям или нет? Ну, если у нас нет легкой промышленности, значит, и потерь не будет. А если что-то заработает, то пойдут отчисления в бюджет", - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер также рассчитывает, что в условиях налоговой реформы бизнес станет партнером государства. "Мы рассчитываем, что бизнес по-партнерски отнесется к государству, будет выходить из тени и будет платить пониженные налоги, а это должно привести к компенсации (потерь)", - добавил он.

"Мы ориентируемся на то, что на первом этапе мы получим возможное снижение доходов, но мы убеждены, что тот мощный импульс, который мы дадим нашей экономике, позволит на втором этапе проведения налоговой реформы значительно увеличить доходы бюджета, а это значит, мы планируем уже с 2012 года значительно увеличить доходы работников бюджетной сферы", - резюмировал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает поэтапно в течение 2010-2014 годов снизить налог на прибыль до 16% с 25%.

Кроме того, в правительственном варианте Налогового кодекса предусматривается норма об освобождении от налога на прибыль для малого бизнеса сроком на 5 лет, а также на 10 лет - для предприятий легкой промышленности.

Правительство также предлагает освободить от налога ту часть прибыли, которую предприятия будут направлять на модернизацию производства и внедрение новых технологий.