Порошенко остается главой Совета НБУ

Глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что ему не известно об инициативах изменения руководства этого органа. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Относительно моих полномочий, вы знаете, что вопрос изменения руководства Совета Национального банка может инициировать любой из его членов. Пока еще об этих инициативах не известно», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, законодательно определенный срок пребывания в должности председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА истек 16 декабря 2009 года, Петра ПОРОШЕНКО, как главы Совета НБУ – 23 февраля 2010 года.

По этому поводу П.ПОРОШЕНКО сказал: «У нас и председатель Национального банка работает и сегодня исполняет в полном объеме свои обязанности. Закон предусматривает, что мы работаем до избрания нового председателя, или подтверждения полномочий действующего, что также не исключается».

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Национальном банке Украины», председатель Национального банка Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины сроком на пять лет (в октябре 2010 г. вступает в силу Закон, согласно которому срок полномочия председателя НБУ будет увеличен с 5 до 7 лет).

Глава Совета Нацбанка избирается Советом НБУ сроком на три года.