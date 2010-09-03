Erste Group: роль доллара как «безопасной гавани» пока играет в его пользу

Роль доллара как «безопасной гавани» пока играет в его пользу, хотя слабые макроэкономические данные в США вместе с хорошими экономическими новостями из Еврозоны наверняка повлияют на привлекательность американской валюты даже в текущей ситуации.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре Erste Group, текстом которого располагает УНИАН.

По словам аналитиков, рынки работают в кризисном режиме, спрос остался только на самые безопасные виды инвестиций. Тем временем доходы суверенных должников дошли до того уровня, который может быть оправдан лишь длительной рецессией. Замедление темпов экономического роста в США и Еврозоне кажется неизбежным для второй половины года, но насколько оно будет сильным, пока неизвестно. Аналитики не прогнозируют нового спада ни в США, ни в Еврозоне, однако поскольку экономические показатели будут оставаться слабыми, для повышения финансовых ожиданий понадобится время.

Как считают в Erste Group, растущая ускоренными темпами государственная задолженность США и все более экспансивная финансовая политика американского Центрального банка увеличивают риск по отношению к Еврозоне. Кроме того, в обозримом будущем основные кредитные ставки США будут оставаться ниже, чем у европейских коллег. В данный момент развитие разницы в процентных ставках не играет решающей роли для обменного курса EUR/USD, но эта ситуация может быстро поменяться в случае стабилизации экономической перспективы, полагают аналитики.