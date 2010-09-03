Курсы валют НБУ 6 сентября

Официальный курс НБУ 6 сентября100 USD – 790.8200 (3 сентября – 789.7800)100 EUR – 1014.9384 (3 сентября – 1012.3400)10 RUR – 2.5766 (3 сентября – 2.5738) Учетные курсы банковских металлов 6 сентябряза 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-99010.66(3 сентября-98544.80)961 XAG 10 Серебро-1554.75(3 сентября-1536.12)962XPT10 Платина-122972.51(3 сентября-121468.16)964XPD10 Палладий-41597.13(3 сентября-40989.58)

Официальный курс НБУ 6 сентября 100 USD – 790.8200 (3 сентября – 789.7800) 100 EUR – 1014.9384 (3 сентября – 1012.3400) 10 RUR – 2.5766 (3 сентября – 2.5738) Учетные курсы банковских металлов 6 сентября за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-99010.66(3 сентября-98544.80) 961 XAG 10 Серебро-1554.75(3 сентября-1536.12) 962XPT10 Платина-122972.51(3 сентября-121468.16) 964XPD10 Палладий-41597.13(3 сентября-40989.58)

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