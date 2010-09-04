Янукович: в Украине сформировался новый класс «честных предпринимателей»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что сегодня в Украине сформировался новый класс «честных предпринимателей», на которых ориентируется власть.

Об этом глава государства заявил под время ланча с представителями украинских и гонконгских деловых кругов, который состоялся сегодня в рамках официального визита Президента Украины в Гонконг.

«Сегодня в нашем государстве сформировался новый класс – класс предпринимателей, которые готовы работать по рыночным законам в рамках здоровой конкуренции», - констатировал он.

Как также подчеркнул Президент Украины, «этот класс живет не идеологией, а чистым трудом». «Он является основой единства и новой силы Украины. На него опирается и ориентируется руководство государства – Президент, правительство, парламентское большинство», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о развитии внутриполитической ситуации в государстве, Президент заметил, что «подавляющее большинство предыдущих лет своей независимости Украина напоминала мощный автомобиль, который не мог двинуться с места, потому что слишком многие политики считали себя водителем и по-разному видели направление движения».

«Сегодня водитель один. И направление движения одно – на политический прагматизм и экономическую модернизацию. После политических скитаний Украина, наконец, нашла свою внутреннюю силу и единство», - резюмировал глава государства.