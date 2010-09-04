Гривня подешевела на 0,3% к доллару и на 1,2% к евро

Гривня по итогам этой недели девальвировала на 0,3% к доллару и на 1,2% к единой европейской валюте.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что в пятницу, 3 сентября, Национальный банк присутствовал на украинском валютном рынке одновременно с двумя интервенциями. Он продавал доллары по курсу 7,9002 грн./долл. и покупал их по курсу 7,9082 грн./долл. По мнению аналитика, данное решение регулятора вызвано девальвационным давлением на гривню, наблюдающимся вот уже три дня подряд.

Как отметил А.БЛИНОВ, межбанковский валютный рынок в пятницу закрылся котировками 7,9105-7,9175 грн./долл., то есть гривня подешевела к доллару еще на 0,1%. При этом рынок закрылся котировками 10,1300-10,4500 грн./евро, и национальная валюта подешевела по отношению к европейской на 0,2%.