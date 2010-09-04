Цена на золото снизилась

Цена на золото в пятницу снизилась на фоне хороших экономических данных из США, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подешевели на $2,30 до $1251,10 за тройскую унцию. За неделю золото подорожало на 1%.

Декабрьские фьючерсы на поставку серебра выросли на 1,4% до $19,95 за унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 0,1% на отметке $3,50 за фунт.