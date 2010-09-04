Королевская: лучшее, что может сделать государство для предпринимателей – не мешать

Лучшее, что сегодня может сделать государство для предпринимателей – не мешать развиваться, снизив давление чиновников.

Об этом заявила глава Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на расширенное заседание Комитета, посвященном Дню предпринимателя на тему: «Роль и место предпринимателей в экономическом развитии Украины», сообщили УНИАН в пресс-службе главы комитета ВР.

«Вы никогда не ждали помощи от государства, самостоятельно обустраивая свой бизнес. И лучшее, что оно сегодня может сделать для вас, – не мешать развиваться, сведя к минимуму давление чиновников, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, обращаясь к предпринимателям.

Отметив большую роль, которую предпринимательство играет в экономике Украины, она подчеркнула, что, как ни парадоксально, за прошедший год значительно улучшилась выживаемость отечественного бизнеса. «Те компании, которые сумели пережить кризис, повысили свою жизнеспособность, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – В стране произошло серьезное обновление деловой элиты - остались на плаву лучшие из лучших. Многие руководители бизнеса провели у себя внутренние реформы, обновили свою внутреннюю энергию».

Однако, по мнению главы Комитета Верховной Рады, одновременно снизилась конкурентоспособность отечественного бизнеса. И это связано не с мировым кризисом, а с внутриукраинскими реалиями. «Глобальной проблемой, мешающей развитию предпринимательства в нашей стране, остается невыполнение властями уже принятых законов, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - На конкурентоспособности украинского бизнеса также негативно сказываются отсутствие кредитования, нехватка оборотных средств, тотальный невозврат НДС, непредсказуемая налоговая политика».

Глава парламентского комитета считает, что увеличению инвестиций в развитие бизнеса серьезно сдерживает отсутствие гарантий неприкосновенности частной собственности. «Государственный рэкет со стороны фискальных органов, с которым в нынешнем году столкнулись предприниматели, желание чиновников априори сделать предпринимателя преступником, чтобы с ним было легче разговаривать, является серьезным тормозом на пути развития отечественного частного сектора, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Тем не менее, у нас еще остается надежда, что власть поймет: предприниматель – это не враг государства, не дойная корова которую можно доить и не кормить, бизнес нужно стимулировать».