Фонд госимущества намерен продать в 2010 г две из четырех энергогенерирующих компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует до конца 2010 года объявить конкурсы по продаже двух из четырех принадлежащих государству тепловых энергогенерирующих компаний. Об этом сообщил глава ведомства Александр Рябченко вечером в пятницу, 3 сентября, в эфире «5 канала».

По его словам, остальные две компании будут выставлены на продажу в 2011 году. Он не сообщил других подробностей, однако допустил, что деньги от продажи первых двух компаний могут поступить еще в этом году.

В отношении приватизации «Укртелекома» А.Рябченко призвал не драматизировать вероятный перенос продажи на первое полугодие 2011 года. По его словам, ФГИУ знает, как увеличить стоимость продажи предприятии в этом случая примерно с 12 до 14 млрд гривен.

1 сентября А.Рябченко заявлял, что ФГИУ выступает за ускорение сроков приватизации четырех тепловых энергогенерирующих компаний страны. «Эта продажа неминуема и мы хотим ее ускорить. Для нас принципиально важно, чтобы началась приватизация тепловой генерации», — сказал он.

Тогда же глава ФГИУ сообщил, что продажа «Укртелекома» пока откладывается.

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежит 70,1034% акций «Захидэнерго», 78,289% акций «Центрэнерго», 50%+1 «Днипроэнерго» и 85,77% «Донбассэнерго». Акции всех четырех компаний торгуются на фондовых биржах и многие годы являются одними из самых ликвидных. Государству принадлежит 92,79% акций «Укртелекома», акции которого также входят в число «голубых фишек».

Заявления чиновников различного уровня о скорой приватизации как «Укртелекома», так и генерации продолжаются уже более 10 лет. За это время инвестпривлекательность этих предприятий только снижалась (в особенности «Укртелекома»), а на «Днипроэнерго» была реализована схема «теневой приватизации». Впрочем, шансы на приватизацию генерации сейчас довольно велики, особенно, если Фонд госимущества по традиции проведет ее непрозрачно и по минимальной цене.