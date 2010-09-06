Поступления в Пенсионный фонд за 6 мес. увеличились почти на 29% - до 123,7 млрд. грн.

По оперативным данным, в январе-августе 2010 года в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступили 123,731 млрд. грн., что на 27,618 млрд. грн., или на 28,7%, больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Собственные поступления ПФ составляют 74,612 млрд. грн., то есть 98,3% плановых назначений. По сравнению с январем-августом 2009 года, в 2010 году собственные доходы увеличились на 9,954 млрд. грн., или на 115,4%.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за январь-август 2010 года составляют 125,647 млрд. грн.