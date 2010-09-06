Азаров: бюджет 2011 года на новой налоговой базе будет принят не позднее ноября

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что государственный бюджет 2011 года на новой налоговой базе будет принят не позднее ноября.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

«Есть обязательство Верховной Рады в кратчайшие сроки рассмотреть Налоговый кодекс, принять его и дать возможность правительству представить бюджет на новой налаговой базе. По срокам я думаю, что мы в сентябре примем Налоговый кодекс и уже в октябре примем бюджет, по крайней мере приступим к его рассмотрению. А уже не позднее ноября примем бюджет на новой налоговой базе», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что такой план будет выполнен обязательно.