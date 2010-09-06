Малым будет считаться бизнес с годовым оборотом до 3 млн грн., единый налог остается

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что согласно подготовленной редакции Налогового кодекса, малым будет считаться бизнес с годовым оборотом до 3 млн грн и для него будет действовать нулевая ставка налога на прибыль.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

Кроме того, он также уточнил, что по единому налогу смогут работать предприниматели с годовой выручкой 300 тыс грн.

«Единый налог остается, но мы его ограничиваем 300 тыс грн. Много это или мало? Для этого ежеднвная выручка должна быть больше 1000 грн. Думаю, что это вполне достаточная норма. Если ты зарабатываешь больше – переходи в форму малого бизнеса», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в прежних редакциях Налогового кодекса малым считался бизнес с годовым оборотом до 2 млн грн.

Действие нулевой ставки налога на прибыль для предприятий малого бизнеса предусматривается на 5 лет, для предприятий легкой промышленности – на 10 лет.