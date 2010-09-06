"Единоналожникам" запретят заниматься внешнеэкономической деятельностью
10:50, 06 сентября 2010Финансы
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Согласно подготовленному варианту Налогового кодекса предприниматели, которые платят единый налог, не смогут заниматься внешнеэкономической деятельностью.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.
«Мы для единоналожников устранили некоторые виды деятельности. Например, нельзя заниматься внешнеэкономической деятельностью. Хочешь заниматься внешнеэкономической деятельностью, пожалуйста регистрируйся как субъект и плати налоги, как положено», - сказал Н.АЗАРОВ.
Вместе с этим, он отметил, что какие-либо опасения о чрезмерном усилении налогового давления на малый бизнес, или на тех, кто работает на едином налоге – безосновательные.
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