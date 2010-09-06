"Единоналожникам" запретят заниматься внешнеэкономической деятельностью

Согласно подготовленному варианту Налогового кодекса предприниматели, которые платят единый налог, не смогут заниматься внешнеэкономической деятельностью.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

«Мы для единоналожников устранили некоторые виды деятельности. Например, нельзя заниматься внешнеэкономической деятельностью. Хочешь заниматься внешнеэкономической деятельностью, пожалуйста регистрируйся как субъект и плати налоги, как положено», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим, он отметил, что какие-либо опасения о чрезмерном усилении налогового давления на малый бизнес, или на тех, кто работает на едином налоге – безосновательные.