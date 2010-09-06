Гривня продолжила падение

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 3 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,11 грн./евро, продажи – на 0,6% – до 10,26 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,98-10,22 грн./евро, по продаже – в пределах 10,20-10,32 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 3 сентября, не изменился и сегодня составляет 0,2516 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,4% - до 0,2594 грн./евро. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2561 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., курс продажи – 7,94 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,6% и сегодня составляет 10,12/10,27 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,98-10,22 грн./евро, по продаже – в пределах 10,20-10,32 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился, по сравнению с 3 сентября, на 0,2% и сегодня составляет 0,2523 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2597 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2561 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2640 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 9,98/10,20 грн., рубль – 0,2400/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,89/7,935 грн., евро – 10,00/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,90/7,94 грн., евро – 10,05/10,35 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 6 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9082, к евро – 10,149384, к российскому рублю – 0,25766.