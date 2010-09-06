Межбанк: торги открылись ростом котировок – 7,9010/7,9095 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9010/7,9095 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2581/0,2586 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1985/10,2110 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Труда, в связи с этим торги по американской валюте возможны только валютированием ТОМ.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2907/1,2909 долл./евро (пятница, 3 сентября, - 1,2814/1,2816 долл./евро).

В пятницу, 3 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9002/7,9082.